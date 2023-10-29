ترتيب فرق الدوري الإنجليزي عقب نهاية الجولة العاشرة وموقف ليفربول

حافظ فريق توتنهام على صدارة الدوري الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل حتى الأن عقب انتهاء منافسات الجولة العاشرة من البطولة الإنجليزية والذي اختتم بفوزاً كبير لفريق مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة ضد جاره مانشستر يونايتد.

كما حافظ ليفربول على انطلاقته هو ونجمه المصري المتألق محمد صلاح، عقب الفوز على الجولة نوتينجهام فورست بثلاثية نظيفة، بينما فاز آرسنال على شيفيلد يونايتد بخمسة أهداف دون رد. وعزز توتنهام صدارته للدوري الإنجليزي بعدما فاز بصعوبة بهدفين لهدف ضد كريستال بالاس، في حين تعرض تشيلسي للهزيمة أمام برينتفورد بثنائية نظيفة، في موسم سيء وصعب لتشيلسي الذي صرف الملايين من أجل استعادة المنافسة على اللقب.3 مانشستر سيتي، 24 نقطة.8 مانشستر يونايتد، 15 نقطة.14 فولهام، 12 نقطة.

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