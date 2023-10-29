زلزالان قويان يضربان الأرض.. هل تحققت نبوءة أخرى للعالم الهولندي؟

قال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض «إن زلزالاً بلغت شدته 6.3 درجة ضرب منطقة جزر فانواتو اليوم الأحد».والسبت، قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن زلزالاً قوته 5.5 درجة ضرب كيبولاوان بارات دايا في إندونيسيا. وأضاف المركز أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات، وأن مركزه يبعد 375 كيلومتراً شمال شرقي كوبانغ في إندونيسيا.

وكان عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، الذي اشتهر عالمياً بنبوءاته حول مواعيد وأماكن الزلازل التي يمكن أن تضرب الأرض، حذر في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» (تويتر سابقاً)؛ حيث أعاد التغريد بالنشرة الفلكية التي يصدرها عن طريق الهيئة التي يرأسها؛ إذ حذر من تقارب قادم لما لا يقل عن 5 اقترانات كوكبية، والتي بدأت الجمعة، وتستمر إلى الغد 30 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيراً إلى أهمية تلك الاقترانات، بسبب تقاربها مع اكتمال القمر.

وحذر من الاقتران الرباعي الذي يضم المريخ وعطارد والأرض والمشتري، في خط مستقيم تقريباً في تلك الفترة التي حددها، وبحسب هوغربيتس، فإن القمر أيضاً يقترن مع المشتري وعطارد والمريخ والشمس. وأشار إلى أن ذلك «يحدث في وقت قصير جداً، وهذا ما يجعل الأمر بالغ الأهمية»؛ حيث سيتم توليد تيارات كهرومغناطيسية قوية جداً من خلال هندسة الكواكب والقمر، ما قد «ينتج عنه نشاط زلزالي كبير حقاً»، بحسب تعبيره. headtopics.com

وأشار إلى يوم 31 أكتوبر بالتحديد، إلا أنه قال: إن توقعاته قد تتقدم أو تتأخر بمقدار يوم، مضيفاً: «نحن لا نعرف بالضبط متى ستحدث زلازل أكبر بسبب هذه الهندسة، لكنني أتوقع نحو 31 من الشهر، أكثر أو أقل بيوم واحد، لكن توقعوا نشاطاً زلزالياً كبيراً».

واختتم بالقول إنه «يجب أن ننتظر ونرى كيف تستجيب الأرض، هذا أسبوع مثير للاهتمام للغاية، كونوا في حالة تأهب إضافي».

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

«غوريلا» تتسبب بأزمة لنجم يونايتد الشابقال مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاغ إنّ جميع لاعبي الفريق يقفون خلف زميلهم الأرجنتيني اليخاندرو غارناتشو الذي يواجه خطر اقرأ أكثر ⮕

دي بور: مباراة الجزيرة أمام خورفكان صعبةرأى الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة ان مواجهة خورفكان في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين لن تكون سهلة في ظل رغبة المنافس اقرأ أكثر ⮕

العين يتصدر الدوري وإنيستا يسجل ركلة جزاء ويهدر أخرى انتزع العين صدارة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه الإمارات رغم خوض المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة العاشرة. ورفع العين، بطل الموسم قبل الماضي، رصيده إلى 15 نقطة من ست مباريات ليتقدم بفارق نقطة واحدة عن الوصل وشباب الأهلي حامل اللقب بينما تجمد رصيد الإمارات عند خمس نقاط. اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يرفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية... اقرأ أكثر ⮕

ضعف الين يدفع مكاسب شركات يابانية كبرى ويقود أخرى للإفلاسمن المرجح أن تحقق عشر من أكبر الشركات اليابانية أرباحاً إضافية بقيمة 1.4 تريليون ين (9.3 مليار دولار)... اقرأ أكثر ⮕

وزير العدل: الشباب ثروة وطنية ومستقبل واعد للدولةنظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة قانونية مع وفد من طلبة كلية القانون في جامعة الإمارات بعنوان «القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي»... اقرأ أكثر ⮕