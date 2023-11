الجيش الإسرائيلي يحصـي خسائـره في غـزة.. ومجـازره تتوالـى

وشهد مخيم جباليا، أمس الأربعاء، مجزرة، هي الثانية في أقل من 24 ساعة، دُمّر خلالها مربع سكني في منطقة الفالوجا، ما خلف عشرات القتلى والجرحى أغلبيتهم أطفال، في وقت ذكرت فيه حركة «حماس» أن 7 من المحتجزين المدنيين لديها قتلوا في المجزرة الأولى، أمس الأول الثلاثاء، من بينهم 3 من حملة الجوازات الأجنبية.

وفي مجزرة أخرى، قتل عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مخبزاً في شارع النصر بمدينة غزة. وأفادت مصادر محلية، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف تجمعاً للمواطنين كانوا يصطفون أمام مخبز الشرق، ما أدى لوقوع عشرات القتلى والجرحى، كما استهدف القصف الطواقم الطبية ومركبات الإسعاف التي تعمل على نقلهم إلى المستشفيات، بينما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن عدد القتلى وصل إلى 8796، من بينهم 3648 طفلاً، و2290 امرأة، و22219 جريحاً.

ومع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من إتمام شهرها الأول، وبعد 4 أيام من بدء عمليات التوغل البري في القطاع الفلسطيني المحاصَر، أقرت تل أبيب بتكبّد «خسائر مؤلمة». وقال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمس الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي مُنيَ بخسائر مؤلمة جراء المعارك البرية، زاعماً أنه تم تحقيق إنجازات ميدانية مهمة.

وقالت وسائل إعلامية فلسطينية إنّ اشتباكات عنيفة اندلعت بين مقاتلين فلسطينيين وقوات إسرائيلية متوغلة جنوبي حيّ الزيتون في غزة. وبحسب تلك الوسائل، فإنه سمع خلال الاشتباكات دويّ انفجارات وإطلاق نار كثيف، تخللها شنّ غارات عنيفة.

في الأثناء، يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات مكثفة على شمال القطاع ووسطه، لتشكيل حزام ناري يسمح للدبابات والآليات العسكرية المتوغلة للتقدم بهدف فصل شمال القطاع عن جنوبه.

