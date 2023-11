مقتل 12 جندياً إسرائيلياً في غزة.. ونتنياهو يعترف: نخوض حرباً صعبة

وفي وقت لاحق تم الإعلان عن مقتل جندي عاشر، ثم جنديين آخرين ليرتفع إجمالي الجنود الذين قتلوا خلال معارك الثلاثاء إلى 12 جندياً. وقال في كلمة تلفزيونية بعد ساعات من إعلان الجيش مقتل 11 جندياً خلال الساعات الـ24 الأخيرة في معارك في غزة، «حققنا الكثير من الإنجازات المهمة لكن لدينا خسائر مؤلمة أيضاً» مضيفاً «نخوض حرباً صعبة، وستكون طويلة».

وقال بيان للجيش الإسرائيلي إن الضربات الجوية التي شنتها مقاتلاته على جباليا، أكبر مخيم للاجئين في القطاع، أدت إلى مقتل القيادي في حماس إبراهيم البياري.وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للصحفيين الأربعاء قائلاً «سأفعل أي شيء لتدمير حماس بالكامل. أنا ملتزم بذلك. هذه هي الحرب من أجل مستقبل إسرائيل ولا شيء أقل من ذلك».

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن معظم القتلى من جنود المشاة الذين أصيبت مركبتهم بصاروخ مضاد للدروع. وأفاد شهود باستمرار القصف والضربات الجوية على القطاع خلال الليل.من جانبه نفى حازم قاسم المتحدث باسم حماس وجود أي قائد كبير هناك، ووصف هذا الادعاء بأنه ذريعة إسرائيلية لقتل المدنيين. وقال مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني إن 50 فلسطينياً على الأقل قتلوا في مخيم اللاجئين وأصيب 150 آخرون.

وفي الضفة الغربية، قال محمود السعدي مدير الهلال الأحمر إن ثلاثة فلسطينيين على الأقل قتلوا في عملية عسكرية إسرائيلية. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء أن ثلاثة فلسطينيين قُتلوا في مخيم جنين فيما سقط قتيل رابع في طولكرم خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقتين.في واشنطن، رفعت مجموعة من المتظاهرين المناهضين للحرب أياديهم الملطخة باللون الأحمر لمقاطعة جلسة استماع في الكونغرس بشأن تقديم المزيد من المساعدات لإسرائيل.

