بلا تفاصيل.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 9 من جنوده

فيما أفادت معلومات العربية/الحدث، أن مقاتلين لحماس خرجوا من أحد الأنفاق ونصبوا كميناً لـ 35 جندياً إسرائيلياً، واشتبكوا معهم في بيت حانون. كما أوضحت أن الكمين طال فرقة كاملة من الجيش الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع عدة قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.وكان الجيش الإسرائيلي أفاد أمس في أحدث حصيلة لخسائره أن عدد القتلى بين الجنود والضباط منذ السابع من أكتوبر بلغ نحو 304، في حين ارتفع عدد الأسرى المحتجزين لدى حماس في غزة إلى 240.

يشار إلى أن إسرائيل أطلقت منذ الأسبوع الماضي(27 أكتوبر)، عملية برية موسعة في شمال غزة. إلا أنها تقدمت بشكل بطيء، خوفاً من"معضلة الأنفاق" التي تمتد كيلومترات عديدة تحت الأرض وبعمق عشرات الأمتار، حتى وصفت بمترو غزة.كما جاء هذا التقدم البطيء تحسباً من احتمال عرقلت التوغلات البرية للقطاع المحاصر احتمال تقدم مفاوضات الأسرى، الذي تتوسط فيها قطر ومصر.

وكانت الدوحة حذرت أمس من أنّ"توسيع إسرائيل هجماتها في غزّة لتشمل أهدافًا مدنية من شأنه أن يقوض جهود الوساطة وخفض التصعيد".على وقع تأكيد الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية، أمس الثلاثاء، على مخيم جباليا في قطاع غزة للقضاء على قيادي في حركة حماس، ونفي الأخيرة لهذا الإعلان، طغى ...بعد إعلان إسرائيل مقتل الشابة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك، التي ظهرت سابقاً ملقاة داخل صندوق شاحنة في السابع من أكتوبر، وتأكيد والدها خبر الوفاة، ...

