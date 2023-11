محمد بن راشد: الإمارات تشارك بصناعة مستقبل العالم

وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود النيادي والمنصوري، وفريق العمل في مركز محمد بن راشد للفضاء، وقال سموه: «نثمّن كل إنجاز يضيفه الشباب إلى سجل نجاحات الإمارات ويعزز مسيرتها في طريق التقدم والابتكار.. التزام النيادي والمنصوري يقدم نموذجاً ملهماً للشباب الإماراتي والعربي، بل والشباب حول العالم، في السعي لبلوغ أعلى مستويات التميز في المجالات الحيوية التي تخدم الإنسان وتدعم خطى البشرية على طريق صناعة المستقبل».

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «إكس»: خلال استقبال رواد الفضاء الإماراتيين وأعضاء فريق «طموح زايد 2» في مركز محمد بن راشد للفضاء... اطلعت على البرامج التدريبية لرائدي الفضاء الجديديْن محمد الملا وفاطمة المطروشي.. والبرامج القادمة ضمن المركز.. فريق مركز محمد بن راشد للفضاء أصبح اليوم أحد أهم فرقنا الوطنية وأحد أهم أدواتنا في صنع مستقبل جديد وواقع علمي ومعرفي مختلف في الدولة. طموحاتنا في قطاع الفضاء مستمرة.. ودعمنا للمهمات الفضائية الجديدة ثابت..

كما اطّلع سموه من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة، والذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية، انطلاقاً من محطة المراقبة الأرضية في هيوستن، بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع سموه خلال اللقاء شرحاً قدمه فريق المركز عن تفاصيل أحدث البرامج التدريبية التي يخوضها رائدا الفضاء محمد الملا ونورا المطروشي؛ تمهيداً للقيام بمهمات فضائية جديدة في المستقبل، ولمحة عامة عن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، والمهام المستقبلية للبرنامج، حيث أعرب سموه عن أمنياته للفريق بكل التوفيق في جهوده ومهامه المقبلة.

