الإعلان عن الفائزين في جائزة «الشارقة لحقوق النشر»

شهد «مؤتمر الناشرين» في دورته ال13، الإعلان عن الفائزين بالدورة الثانية من جائزة «الشارقة لحقوق النشر»، التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب» للاحتفاء بالمساهمات الرائدة لخبراء حقوق النشر في حماية رأس المال الفكري للكتاب والمبدعين من أي انتهاكات ومخالفات واستخدام غير مصرّح به، وتمكين هذا القطاع العالمي ودعم فرص نموّه.

وكرّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى جانب منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في الهيئة، الفائزين عن فئتي الجائزة، حيث حصلت إلينا هاروتيونيان، من أنتاريس للنشر من أرمينيا (Antares Publishing) على الجائزة عن فئة «خبراء بيع وشراء حقوق الترجمة في دور النشر» وذلك تقديراً لجهودها الدؤوبة في الوصول إلى القراء حول العالم واهتمامها بحركة الترجمة التي أثرت المشهد الأدبي العالمي بالأدب والثقافة الهندية.

وحصدت ياسمينا جريصاتي، مؤسسة ومديرة وكالة رايا من لبنان، الجائزة عن فئة «المهنيين المستقلين أو العاملين مع الوكالات المتخصصة في بيع حقوق الترجمة لأكثر من ناشر أو مانح للتراخيص»، إذ لم تكتف وكالتها ببيع حقوق الترجمة لعدد كبير من العملاء بل قامت أيضاً بدور بارز في تعزيز تبادل الثقافات الأدبية. headtopics.com

واختار «اتحاد الكتب الميسرة» (ABC) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للملكية الفكرية (WIPO) «مؤتمر الناشرين»، للإعلان عن الفائزين في الدورة الثانية من «جائزة التميز العالمي للنشر الميسّر»، التي تحتفي بدور النشر المتخصصة بإصدار كتب ميسّرة للمكفوفين وأصحاب الإعاقات البصرية وضمان وصولهم إلى كنوز العالم الأدبي، في تأكيد على أهمية الأدب ودوره في مد جسور التواصل وتقليص المسافات والحدود.

وتوزعت الجوائز على ثلاث فئات، حيث حصلت شركة Hegas من السويد عن فئة الناشرين، فيما كانت فئة القراءة القابلة للوصول من نصيب جمعية Chetana Charitable Trust من الهند، أما جائزة فئة الإشادة الخاصة فجاءت من نصيب «مؤسسة كلمات» من دولة الإمارات. headtopics.com

ولفت تشابمان في حديثه عن دور الشارقة القيادي في دعم منظومة صناعة الكتاب، إلى الدور المهم الذي لعبه مؤتمر الناشرين في الشارقة في تطوير قطاع النشر وحجم الفرص الكبيرة التي يوفرها لمختلف دور النشر من أنحاء العالم.

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