روسيا تقبض على رجل في القرم بتهمة نقل أسرار عسكرية إلى أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الاثنين، القول إنه قبض على روسي في شبه جزيرة القرم؛ للاشتباه في ارتكابه جريمة خيانة؛ إذ يتهمه بنقل أسرار عسكرية إلى أوكرانيا.

وفي بيان نقلته الوكالة، قال الجهاز، إن الرجل الذي لم يذكر اسمه «جمع وأرسل معلومات حول مواقع محددة، مع الإشارة إلى الإحداثيات الجغرافية إلى ممثل للجيش الأوكراني». وتخضع شبه جزيرة القرم، المعترف بها دولياً أنها جزء من أوكرانيا، لسيطرة روسيا بحكم الأمر الواقع منذ عام 2014.

وفي تطورات الأحداث بميدان القتال، أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن خسائر القوات الأوكرانية خلال هجومها المضاد تجاوزت 90 ألف فرد بين قتيل وجريح، دون تحقيق نجاحات على الأرض. وقال شويغو في منتدى شيانغشان الأمني ​​العاشر في بكين: «فقط منذ 4 يونيو، أي منذ بداية الهجوم المضاد الأوكراني الذي حظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق وتمت رعايته بسخاء من الغرب، خسرت كييف أكثر من 90 ألف جندي بين قتيل وجريح». headtopics.com

وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبّدت حوالي 600 دبابة و1.9 ألف مدرعة من مختلف الفئات، وأن أوكرانيا فشلت في تحقيق أي نجاحات مهمة من الناحية التكتيكية. وفي سياق آخر، دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى تبنّي منطق جديد في المجتمع لمواجهة الأزمات كتلك التي يشهدها الشرق الأوسط، وحذر من خطر الحرب في أوروبا.

جاء ذلك في حوار للوزير ببرنامج «برلين» على قناة «ز د ف» الألمانية، حيث أعرب بيستوريوس عن اعتقاده بأن الصراع في الشرق الأوسط والعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا سيكون لهما تداعيات على المجتمع الألماني، ودعا إلى «الاعتياد على فكرة احتمال وجود تهديد بالحرب في أوروبا». headtopics.com

وقال الوزير: «يجب أن تكون ألمانيا قادرة على الدفاع عن نفسها، وهو ما ينطبق على الجيش الألماني والمجتمع»، وأكد على ضرورة أن تصبح ألمانيا «مؤهلة للحرب». في الوقت نفسه قال الوزير، إن الدولة ستبذل قصارى جهدها لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد في الصراع بالشرق الأوسط.

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