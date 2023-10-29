بدور القاسمي لناشري العالم: آمنوا بقوة الكلمة المكتوبة

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، أن العاملين في صناعة النشر عليهم أن يبقوا ملتزمين ومؤمنين بقوة الكلمة المكتوبة، والدور الذي تلعبه في توحيد العالم، أو تفرقته، وقالت: «يجب أن تبقى صناعة النشر حافزاً للتغيير المنشود، ودافعاً للتبادل الثقافي، ومنصة للتحول الاجتماعي، ومعاً يمكننا بناء مستقبل يواصل فيه الأدب وقطاع النشر إحداث التأثير الإيجابي في الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم».

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات الدورة الـ13 من «مؤتمر الناشرين» في مركز إكسبو الشارقة، بحضور أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للهيئة، ونخبة من قيادات صناعة الكتاب، وخبراء في مجال النشر من 106 دول حول العالم.

وتابعت: «لكي نكون قادرين على الوفاء بعهدنا، يتوجب على صناعة النشر أن تتكيف مع التغيرات الكبيرة والمتسارعة التي يشهدها عالمنا، فنحن نقف على مفترق طرق بين التقليدي والمبتكر، ويتوجب علينا أن نجد مسارنا في هذا المشهد المضطرب، فإن تبنّي الابتكار يعد من أبرز الطرق التي يمكننا من خلالها مواكبة هذا التغيير المستمر». headtopics.com

وأضاف «إنّ السوق الكوري يتميّز بكونه مستداماً ويعتمد على توظيف التقنيات المتطوّرة، التي تساعد بدورها على إحداث تأثير إيجابي كبير، وقد لمسنا ذلك من خلال الانتشار الكبير للكتب الرقميّة، كما أنّنا من خلال الذكاء الاصطناعي يُمكننا ملء الثغرات بين الناشرين وقطاع النشر، والحفاظ على المعلومات وابتكار أنظمة جديدة خاصة بذلك».

وقالت برال: «الجميع يّدرك أن للذكاء الاصطناعي تأثيره المتوّقع في سوق النشر، ولكن لا يزال الوقت مبكراً لفهم طبيعة هذا التأثير. والمهمّ في هذا الإطار هو أنّ هذه التكنولوجيا ستتيح فرصاً وإمكانات كبيرة على العديد من الصعد، وستلعب دوراً في تمكين العنصر البشري وتعزيز الذكاء والإبداع الإنساني، وهو المحور الرئيس في القطاع». وأشارت برال إلى أنّ مجموعة «بنغوان راندوم هاوس» تنتشر في 9 دول حول العالم، وتحتضن آلاف المؤلفين، وتقوم ببيع ملايين كتب سنوياً. headtopics.com

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