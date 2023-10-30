اعتداء جماهير مارسيليا على حافلة ليون يلغي مباراة الفريقين

تقرر تأجيل مباراة أولمبيك مارسيليا مع ضيفه ليون، في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم، التي كان مقررا إقامتها مساء اليوم الأحد.وأظهرت لقطات على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض حافلة ليون لإلقاء حجارة، فيما شوهد فابيو جروسو، مدرب الفريق، على محفة ووجه ملطخ بالدماء.

وأكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، ورابطة المحترفين، أن المباراة، التي كان من المقرر أن تنطلق في الساعة الثامنة إلا الربع مساء اليوم التوقيت العالمي (توقيت جرينتش)، ألغيت بعد اجتماع طاريء. وجاء في بيان "خلال اجتماع وحدة الأزمات في أعقاب الأحداث التي وقعت خارج ملعب (فيلودروم) على طريق حافلته، أعلن نادي أولمبيك ليون رفضه المشاركة في المباراة نظرا للظروف التي أحاطت باللقاء".

وأضاف البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "بالتشاور مع نادي أولمبيك مارسيليا والسلطات العامة، لن يتم إقامة المباراة هذا المساء في الموعد الذي كان محددا سلفا". وأوضح: "الآن سيكون الأمر متروكا للجنة المسابقات لتحديد مصير هذه المباراة وفقا للمادة 544 من لائحة المسابقات". headtopics.com

وأصدر مارسيليا بيانا يدين الهجوم ويتمنى التوفيق للإيطالي جروسو /45 عاما/، الذي أحرز ركلة الجزاء الحاسمة في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا، حينما كان لاعبا، ليساهم في فوز منتخب بلاده بكأس العالم على حساب فرنسا آنذاك.

وجاء في البيان: "يأسف أولمبيك مارسيليا للأحداث غير المقبولة التي وقعت هذا المساء حول ملعب فيلودروم، ضد حافلة لاعبي الفريق الضيف وكذلك حافلات مشجعي أولمبيك ليون". وتابع "يتمنى النادي الشفاء العاجل لمدرب ليون فابيو جروسو ويدين بشدة هذا السلوك العنيف الذي لا مكان له في عالم كرة القدم وفي المجتمع". headtopics.com

واختتم بيان مارسيليا بالقول "بسبب حفنة من الأشخاص الطائشين المتهورين، ألغيت المباراة المقررة هذا المساء ليتم حرمان 65 ألف مشجع من حضور إحدى مباريات كرة القدم".

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