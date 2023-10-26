إعصار عنيف يضرب المكسيك ويخلف 27 قتيلاً ودماراً واسعاً

ومنطقتها بجنوب غرب المكسيك. كما تسبّب في قطع الكهرباء عن آلاف السكان في أكابولكو، إلى جانب أضرار كبيرة بالمنازل والطرق في مناطق عدة.

وضرب الإعصار أكابولكو، ليل الثلاثاء الأربعاء، ترافقه رياح بسرعة 270 كلم بالساعة، تسبّبت بانقطاع الاتصالات مع المدينة، ما حال دون ورود المعلومات بسرعة بشأن الخسائر البشرية والمادية. وقالت وزيرة الأمن روزا آيسيلا رودريغيز، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لرئيس الجمهورية: «للأسف، تلقينا تقريراً من حكومة الولاية والبلدية يفيد بمقتل 27 شخصاً وفقدان أربعة أشخاص». وأكدت أن الاتصالات مع أكابولكو تعود تدريجياً. وقُطع الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بالعاصمة في اتجاه واحد فقط، بحسب الوزيرة.

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