إجراءات وضوابط للتسجيل في التعليم المستمر المتكامل

، وكشفت عن الحد الأدنى لأعمار الطلبة في كل مسار، وإجراءات التسجيل وضوابط القبول للعام الدراسي الجاري 2023-2024.

وحددت المؤسسة عبر دليل التسجيل في التعليم المستمر المتكامل الذي أطلعت «الخليج» على مضمونه، سِن القبول لجميع الطلبة في التعليم المستمر المتكامل، حيث إن الحد الأدنى لعمر الطالب في السنة الأولى التأسيسية 9 سنوات، و10 في السنة الثانية التأسيسية، و11 في السنة الثالثة التكميلية، مقابل 14 لطلبة السابع، و15 سنة لطلبة الثامن، و16 سنة للتاسع، و17 للعاشر، و18 للحادي عشر، و19 للثاني عشر.

ومن المقرر أن يكون التسجيل في المسار التطبيقي في المستويين الثالث والرابع «الصفين الحادي عشر والثاني عشر» للعام الدراسي 2024/2023 على فترتين خلال العام الدراسي، إذ تبدأ الفترة الأولى من 1-10 نوفمبر، فيما تبدأ الثانية من يوم الاثنين 8 يناير 2024، وتستمر حتى الجمعة 26 من الشهر ذاته، وتنتهي فترة التسجيل في مسار الدراسة المنزلية 15 ديسمبر المقبل. headtopics.com

وحددت المؤسسة 14 إجراء لعملية التسجيل في جميع المسارات، أبرزها تقديم طلب التسجيل عن طريق الرابط الإلكتروني لخدمة تسجيل وقبول الدارس في التعليم المستمر المتكامل على الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ae.gov.ese.

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