إعصار «أوتيس» يحصد 27 قتيلاً في المكسيك

وأوضحت وزيرة الأمن المكسيكية، روزا إيسيلا رودريجيز، أمس، أنه لا يزال هناك أربعة أشخاص آخرين في عداد المفقودين.وقال الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، في مؤتمره الصحفي اليومي: «ما حدث في أكابولكو كارثة».

وضرب الإعصار، وهو من الفئة الخامسة، أعلى درجة على مقياس سافير-سيمبسون، الساحل الجنوبي الغربي للمكسيك في وقت مبكر أول من أمس، بالقرب من منتجع أكابولكو الساحلي الشهير، مع رياح مستمرة بلغت سرعتها نحو 270 كيلومتراً في الساعة، وزوابع وصلت سرعتها إلى 330 كيلومتراً في الساعة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: AlBayanNews »

الإعصار «أوتيس» يقتل 27 شخصاً في المكسيكأعلنت المكسيك، الخميس، مقتل 27 شخصاً على الأقل بسبب الإعصار «أوتيس»، الذي ألحق دماراً بمنتجع أكابولكو على المحيط الهادئ. اقرأ أكثر ⮕

اليمن: 42 قتيلاً ومصاباً و13 ألف نازح جراء إعصار «تيج»كشفت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن إعصار «تيج» الذي ضرب مؤخراً عدداً من المحافظات جنوبي شرق اليمن تسبب اقرأ أكثر ⮕

منتخب الجو جيتسو يحصد ذهبيتين في بداية مشواره بالألعاب العالمية في الرياض- المنهالي: أبطال الإمارات يواصلون مسيرتهم نحو القمة بنجاح. الرياض في 25 أكتوبر / وام / استهل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة 'مبادلة للاستثمار'، مشواره في دورة الألعاب القتالية العالمية 'الرياض 2023 ' بذهبيتين توج بهما كل من عمر السويدي بوزن 56 كجم، وسعيد الكبيسي بوزن 85 كجم. اقرأ أكثر ⮕

22 قتيلاً وعشرات الجرحى بإطلاق نار عشوائي في أمريكاموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

22 قتيلاً وعشرات الجرحى في إطلاق نار بولاية مين الأمريكيةلويستون / رويترزذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز نقلاً عن مصدر في الشرطة أن 22 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب ما بين 50 و60 آخرين أمس الأربعاء في إطلاق نار عشوائي في مدينة لويستون بولاية مين الأمريكية.كانت شرطة ولاية مين ومسؤول محلي قد أبلغا في وقت سابق عن وقوع إطلاق نار مساء أمس الأربعاء، لكن لم يقدما تفاصيل. اقرأ أكثر ⮕

قتيلان و40 مصاباً بسبب إعصار «تيج» في اليمنموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕