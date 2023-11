أحمد الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة يومها الوطني

وأشاد السفير الكوري - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً مستمراً في المجالات كافة، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكداً أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في القطاعات الجديدة والتي من شأنها دعم مستقبل التنمية المستدامة للبلدين الصديقين.

وأضاف أن دولة الإمارات تعتبر الشريك التجاري الثاني خليجياً وعربياً لكوريا الجنوبية، مضيفاً أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لعام 2022 بين البلدين بلغ 3.4 مليار درهم (917 مليون دولار أمريكي) خلال الأشهر الأولى من عام 2023، محققة نمواً بنسبة 9% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، كما وصلت إلى 19.5 مليار درهم (5.3 مليار دولار أمريكي) خلال عام 2022 بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بعام 2021.

وأعرب عن تطلعه لمشاركة قوية لبلاده خلال مؤتمر الأطراف Cop28 الذي يعقد في دولة الإمارات نهاية العام الجاري في إكسبو دبي.

