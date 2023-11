وفي هذه المناسبة قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز" : "إن إطلاق شركة (أوراسيا كابيتال) وصندوق التمويل الاستثماري للشركات الناشئة المتخصصة بقطاعات التكنولوجيا بقيمة 500 مليون درهم، يُعّد خطوة استراتيجية في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بدعم قطاع الاقتصاد الرقمي في إمارة دبي، والمساهمة في توفير الممكنات الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق هذه الرؤية بعيدة...

وتابع سموه: "إن الصندوق سيشكل نقطة انطلاق لشركات ناجحة تحظى بمكانة عالمية وتساهم في ترسيخ مكانة دبي بوصفها حاضنة لأكثر الشركات ابتكاراً وتطوراً وابداعاً، ونحن على ثقة بقدرات فريق العمل المحترف ضمن خبرات شركة (اوراسيا كابيتال) في دعم الشركات الناشئة في القطاعات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة لتتطلع إلى أن تكون ضمن فئة شركات (يونيكورن) العالمية انطلاقاً من إمارة دبي باعتبارها لاعباً اساسياً في صياغة الاقتصاد العالمي".

ويترأس مجلس إدارة الشركة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، ويضم المجلس في عضويته مجموعة من المتخصصين في مجالات الصناديق التمويلية وتأسيس الشركات والأعمال والاستشارات الاستثمارية بخبرات تتجاوز الـ 15 عاماً في الشركات الناشئة على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي، وبالاستناد إلى خبرات السلطة ومناطقها الاقتصادية التي تصل إلى نحو ربع قرنٍ من الزمن.

وأضاف: "سيركز الصندوق على الاستثمار في الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو عالية، حيث نهدف إلى تمكين رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لتطوير وتأسيس شركات مُبتكرة، لترسيخ مكانة (أوراسيا كابيتال) بوصفها شركة للاستثمار في الشركات الناشئة التي تتطلع فئات رواد الأعمال والمستثمرين إلى التعاون معها لتغيير واقع ومستقبل مختلف القطاعات التكنولوجية المتقدمة".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: بحضور أحمد بن محمد ..سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تُطلق صندوقاً استثمارياً بقيمة 500 مليون درهم لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة- أحمد بن سعيد: الصندوق خطوة استراتيجية واستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة لدعم الاقتصاد الرقمي بدبي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أسهم الإمارات تواصل الارتفاع بدعم «القيادية»شهد سوق دبي المالي اليوم صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الخليج للملاحة القابضة بما يعادل 2.1 مليون سهم بسعر 7.15 درهم للسهم، و بقيمة إجمالية بلغت 15 مليون درهم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبيدبي في 31 أكتوبر / وام / بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.1 مليار درهم.وشهدت الدائرة تسجيل 348 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم، منها 53 مبايعة للأراضي بقيمة 815.64 مليون درهم و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 723.96 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 56 مليون درهم في منطقة السطوة تليها مبايعة بقيمة 43.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: أحمد بن محمد: هدفنا أن تصبح دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالمبرعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شهد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد يعلن تعيين أحمد المهيري مديراً عاماً لـ«الشؤون الإسلامية» بدبيأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: حمدان بن محمد: حمد الشيخ الشيباني من رجال دبي المخلصينأعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، عن تعيين أحمد درويش المهيري مديراً عاماً لدائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري في دبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕