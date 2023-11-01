الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة يومها الوطني

وأشاد سعادة السفير الكوري - في كلمة له بهذه المناسبة - بالعلاقات الثنائية بين بلاده ودولة الإمارات والتي تشهد تطورا مستمرا في المجالات كافة، مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر أكبر شريك تجاري لكوريا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية في القطاعات الجديدة والتي من شأنها دعم مستقبل التنمية المستدامة للبلدين الصديقين .

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