على بعد 16 ألف سنة ضوئية.. ناسا تنشر صورة لـ «يد شبحية» مخيفة تتلمس عمق الفضاء

وقالت الوكالة إن التلسكوبات معا كشفت عن سلوك نجم ميت يعيش من خلال أعمدة من المادة النشطة والمادة المضادة. وفقاً لموقع "روسيا اليوم".لأول مرة في عام 2001، وكشف أن سديم رياح النجم النابض (التفاعل بين رياح النجم والمادة المحيطة به) والمسمىويقع النجم النابض نفسه عند قاعدة "راحة" السديم، بينما يمتد النظام بأكمله على نحو 150 سنة ضوئية.)، عن الهيكل بمزيد من التفاصيل، مُظهرا "عظامه" الكونية.

وتوفر النجوم النيوترونية الدوارة ذات المجالات المغناطيسية القوية، أو النجوم النابضة، مختبرات للفيزياء المتطرفة، مع ظروف لا يمكن تكرارها على الأرض. وقالت المؤلفة المشاركة جوزفين وونغ، طالبة الدكتوراه في جامعة ستانفورد: "نحن جميعا على دراية بالأشعة السينية كأداة طبية تشخيصية للبشر. نحن هنا نستخدم الأشعة السينية بطريقة مختلفة، لكنها تكشف مرة أخرى عن معلومات كانت مخفية عنا".

وإحدى الميزات المثيرة للاهتمام بشكل خاص في "اليد" هي تدفق الأشعة السينية الساطعة الموجهة من النجم النابض إلى "الرسغ" في أسفل الصورة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALBAYANNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: «فقاعات أدمغة بشرية» على شاطئ أستراليأصيبت مرتادة شاطئ أسترالي بالذهول، بعد أن صادفت أثناء تجولها على شاطئ في منطقة لودرديل، على بعد 20 كيلومتراً جنوب شرق هوبارت

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 1500 «ذبابة فاكهة» ترسلها روسيا إلى الفضاء.. إليك القصةأعلنت الأكاديمية الروسية للعلوم انشغالها بالعمل على إرسال 1500 «ذبابة فاكهة» إلى الفضاء، بهدف إجراء التجارب العلمية.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ميامي الأمريكي بطل «أبوظبي العالمية» لأساتذة السلة الثلاثيةتُوّج ميامي الأمريكي ببطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية، بعد فوزه في المباراة النهائية على

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مدرب ليون يتعافى من اعتداء مشجعي مرسيليا الدامينشر الإيطالي فابيو جروسو (45 عاماً)، مدرب ليون الفرنسي، صورة على حسابه، تظهر حجم الإصابة التي لحقت بجفن عينه...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إنتاج «أوبك» من النفط يرتفع للشهر الثالث بدعم من نيجيريا وأنجولاأظهر مسح ل «رويترز»، الثلاثاء، أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من النفط ارتفع للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر/تشرين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: 100 مليار دولار الاستثمارات الموجّهة نحو القطاع الثقافي الخليجيتتمتع منطقة الخليج بالقدرة على خفض الانبعاثات الكربونية بما لا يقل عن 1.3 مليون طن متري - أي يعادل إزالة 320 ألف سيارة من الطرق سنويا...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕