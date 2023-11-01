خليفة بن محمد لـ'وام' : الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة

وتابع :"وقّعت دولة الإمارات والأردن ومصر على الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات وخصصت لذلك أبوظبي القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة".
الإمارات العربية المتحدة عناوين
اكتب تعليق
SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخيةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
WAMNEWS: وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبيةدبي في 30 أكتوبر / وام / وقعت وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.
مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕
مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕