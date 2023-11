خليفة بن محمد لـ'وام' : الإمارات والأردن ترتبطان بعلاقات استراتيجية متجذرة

وتابع :"وقّعت دولة الإمارات والأردن ومصر على الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات وخصصت لذلك أبوظبي القابضة ADQ صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة".

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: محمد بن سلطان بن خليفة وأحمد بن حمدان يطلقان إشارة البدء لـ'آسيوية' الأوبتمستأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أطلق الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، أمس إشارة البدء لسباقات البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، وذلك خلال الحفل...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الإمارات والأردن.. عقود من العلاقات الاستثنائية والعمل المشتركترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية بعلاقات وثيقة على المستويين الرسمي والشعبي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: رئيس مجلس الأمن السيبراني: الإمارات نموذج للاستدامة المناخيةأبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن دولة الإمارات تعد نموذجا للاستدامة المناخية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: وزير التغير المناخي في مالاوي لـ'وام': الإمارات تقوم بعمل استثنائي لتنظيم COP28أبوظبي في 31 أكتوبر / وام / أشاد معالي الدكتور مايكل أوسي، وزير الموارد الطبيعية وتغير المناخ في مالاوي بجهود الإمارات وسعيها لإشراك جميع الدول بما فيها الدول والجزر الصغيرة والممولون في مؤتمر (COP28) الذي تستضيفه نهاية العام، واصفا استعداداتها في هذا الشأن بالعمل الاستثنائي.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية توقعان مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات الأكاديمية والتدريبيةدبي في 30 أكتوبر / وام / وقعت وزارة الدفاع وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الأكاديمية والتدريبية.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: تدشين اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين الإمارات وتركياتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية جهودهما للارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية إلى آفاق جديدة، وذلك عبر

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕