وزير العدل يحضر حفل السفارة الإندونيسية باليوم الوطني لبلادها

وأكد السفير الإندونيسي في كلمة له حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز روابط الصداقة والمصالح المشتركة للبلدين.وأشاد سعادته بالتقدم الكبير الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وقال إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 11.9 مليار درهم ما يمثل نموا استثنائيا بنسبة 26.6% مقارنة بالعام 2021.
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