وزير العدل يحضر حفل السفارة الإندونيسية باليوم الوطني لبلادها

وأكد السفير الإندونيسي في كلمة له حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات بما يسهم في تعزيز روابط الصداقة والمصالح المشتركة للبلدين.وأشاد سعادته بالتقدم الكبير الذي تشهده مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.وقال إن حجم التجارة غير النفطية بين البلدين بلغ خلال عام 2022 نحو 11.9 مليار درهم ما يمثل نموا استثنائيا بنسبة 26.6% مقارنة بالعام 2021.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: WAMNEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: المري يحضر حفل السفارة التركية بيومها الوطنيأبوظبي في 30 أكتوبر / وام / حضر معالي عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد مساء اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه شهادة توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عبدالله بن طوق يحضر حفل السفارة التركية في يومها الوطنيحضر عبدالله بن طوق المرى وزير الاقتصاد، مساء الاثنين، حفل الاستقبال الذي أقامه توقاي تونشير سفير جمهورية تركيا لدى الدولة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: الصايغ يحضر حفل السفارة الكورية بمناسبة يومها الوطنيأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / حضر معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة ريو جيه سونغ سفير الجمهورية الكورية لدى الدولة مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'كهرباء دبي' تبحث التعاون في الطاقة المتجددة مع السفارة الإندونيسية بالدولةدبي في 30 أكتوبر / وام / استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعادة حسين باجيس، السفير الإندونيسي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ترافقه ناتاليا ريالوكي مارسودي، الرئيسة التنفيذية لشركة فيراتموس، حيث تناولت الزيارة أهمية تبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية في مجال إزالة الكربون من أنظمة الطاقة...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الشارقة الخيرية» تواصل استقبال طلبات العُرس الجماعي التاسعتواصل «جمعية الشارقة الخيرية» استقبال طلبات المشاركة في العرس الجماعي التاسع داخل الدولة، والمقرر تنظيمه تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ52...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطنيشهد الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕