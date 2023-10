Senadores de EEUU esperan dialogar con China sobre fentanilo

El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien encabeza la delegación de tres demócratas y tres republicanos, informó que el presidente chino Xi Jinping había indicado que consideraría la solicitud de Schumer de designar a un funcionario de alto rango para un diálogo sobre el tema.

Tras conversaciones previas con Washington, Beijing eliminó la producción de fentanilo dentro de sus fronteras, pero Estados Unidos alega que compañías chinas están ahora suministrando los ingredientes químicos de fentanilo a cárteles mexicanos.

Venezolanos en Juárez permanecen en norte de México con el temor de que EEUU los deporteLos miles de venezolanos varados en la frontera norte de México, el mayor número de migrantes, reaccionan con temor ante el anuncio del Gobierno de Estados Unidos por retomar las deportaciones directas a Venezuela, alejándolos del “sueño americano”, en medio de la nueva ola migratoria sin precedentes.

EEUU dice que asistencia adicional para las Fuerzas de Defensa de Israel 'está en camino'Una 'asistencia adicional' por parte de EE.UU. para las Fuerzas de Defensa de Israel 'está en camino' y 'habrá más en los próximos días', según informó la Casa Blanca este domingo en referencia a una conversación que sostuvieron el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.