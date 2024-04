Residents in Austin struggle with affordability despite rapid rehousing program

Carolyn Williams habló en nombre de su amiga María y de otras personas durante un mitin de la campaña para invertir mejor en programas de realojamiento rápido.Tony Carter vive en un departamento de dos dormitorios en el sur de Austin . Fue asignado allí a través de un programa de realojamiento rápido en febrero.

"Tengo dos trabajos, pero con los dos no gano lo suficiente ni siquiera para pagar el alquiler mensual si decidiera quedarme en los departamentos en los que me han metido", dijo Carter. Pero muchas de las personas que se benefician del programa afirman que eso no siempre ocurre. Carter dijo que él y su prometida embarazada podrían acabar de nuevo en la calle si no pueden pagar el alquiler de 1,700 dólares a finales de febrero de 2025.

Muchos de ellos tienen varios trabajos -a menudo por el salario mínimo- o tienen ingresos fijos debido a discapacidades y otros factores. A otros les ha resultado difícil encontrar trabajo porque tienen una condena penal que aparece en los certificados de antecedentes. "Nuestras vacantes en Austin están en mínimos históricos", dijo Mollica."Nuestros costos de vivienda, aunque hemos visto cierto alivio en los últimos dos meses, están en máximos históricos en términos de costos de alquiler".

Los defensores de Vocal Texas dijeron que Austin debe encontrar maneras de mantener a la gente en sus hogares, incluyendo la construcción y creación de más programas de vivienda asequible que ofrezcan servicios de apoyo y soluciones permanentes para las personas necesitadas.

