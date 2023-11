เกมฟรีสำหรับสมาชิก PlayStation Plus ประจำเดือนพฤศจิกายน 2023

เกมแนวเอาตัวรอดเกมแรกมาจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวสัตว์ประหลาดจากต่างดาวที่หลายคนรู้จักกันดี ผู้เล่นจะต้องรับบทเป็นนักสำรวจเดินทางไปสำรวจยังดาวดวงใหม่ที่ชื่อรหัสว่า LV-895 สามารถเล่นด้วยกันสองคนช่วยกันเอาตัวรอด หรือจะเล่นคนเดียวแล้วให้อีกตัวละครหนึ่งบังคับด้วย AI ก็ได้เช่นกัน เกมนี้ไม่ได้เน้นเอาตัวรอดอย่างเดียว แต่สามารถสร้างอาวุธต่าง ๆ ขึ้นมาต่อสู้กับพวกเอเลี่ยนได้ มีโหมดการเล่นให้เลือกเล่นหลายแบบเกมจากซีรีส์การ์ตูนโชเน็นที่ทำมาหลากหลายแนว แค่เกมนี้ทำเป็นแนวเอาตัวรอด คล้าย ๆ พวกเกม Dead by Daylight คือผู้เล่นจะต้องเล่นเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่มีพลังต่อสู้อะไรกลุ่มละ 7 คน หาทางเอาตัวรอดจากตัวร้ายในเรื่อง Dragon Ball ที่ในเกมจะเรียกว่า Raider หรือผู้รุกราน เช่น เซล จอมมารบู ฟรีเซอร์ และอื่น ๆ ผู้เล่นกลุ่มผู้รอดชีวิตก็จะต้องวิ่งหนี หรือใช้กลไกต่าง ๆ ในเกมหาทางเอาตัวรอดจากผู้รุกรานให้ได้ ส่วนผู้เล่นอีกคนก็จะรับบทเป็น Raider บุกไปสังหารเหล่าผู้รอดชีวิตให้หมด และเมื่อสังหารผู้รอดชีวิตได้ก็ยังสามารถเพิ่มพลังต่อสู้ ด้วยการแปลงร่าง หรืออื่น ๆ ทำให้เก่งขึ้นได้อีกสุดท้ายเป็นเกม Mafia 2 แนว Action Adventure ที่รีมาสเตอร์ให้ภาพคมชัดขึ้น เรื่องราวของเหล่ามาเฟียครองเมืองในอเมริกาช่วงยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้เล่นจะรับบทเป็น Vito Scaletta อดีตทหารฮีโร่ในการรบ ที่ต้องมาพัวพันกับพวกมาเฟียเนื่องจากพ่อของเขาไปติดหนี้พวกมันไว้ เขาและเพื่อน Joe ต้องต่อสู้กับอิทธิพลของพวกมาเฟียและยังต้องหาทางเอาเงินมาคืนให้ได้อีกด้วย

