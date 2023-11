ดูดวงรายเดือน 1-30 พฤศจิกายน 2566

ในช่วงนี้คุณอาจต้องนำงานเก่า หรือโปรเจกต์เก่า ๆ กลับมาทำ รวมไปถึงคุณอาจได้รับหน้าที่ที่ไม่ถนัด หรือไม่ชอบเข้ามาทำในช่วงนี้ได้ แต่คุณก็จะยังไม่สามารถปฏิเสธหัวหน้า หรือผู้ใหญ่ได้มากนัก นอกจากนี้ คุณอาจมีเกณฑ์ต้องทำงานที่เกี่ยวกับการเดินทาง หรือต่างประเทศ หากมีโอกาสเข้ามา ขอให้รับไว้ เพราะมันจะทำให้ผลงานคุณเป็นที่ถูกตาต้องใจผู้ใหญ่ได้ในช่วงนี้ ต้องระวังเรื่องของการหมุนเงินที่มากขึ้น มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการเดินทางเข้ามา โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของผู้ใหญ่ ต้องระวังเยอะขึ้นกว่าเดิม และหากต้องการจะลงทุนอะไรในช่วงนี้อาจต้องชะลอออกไปก่อนสำหรับคนโสด ในช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ได้เจอกับคนต่างชาติ หรือคนที่อยู่ไกลเข้ามา มีเกณฑ์ที่คุณและเขาจะคุยกันถูกคอ หรือมีความเข้าใจกันดี อยากพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้น ส่วนคนที่มีคู่แล้ว ช่วงนี้อาจต้องระวังคนเก่า ๆ เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณและเขา ทำให้เกิดปัญหากันได้

