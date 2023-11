ร่วมงานฟรี! ChocoCRM ยกทัพพันธมิตรจัดงาน “MarTech MarTalk 2023” ชวนอัปเดตกลยุทธ์การตลาดจากทัพกูรูตัวท็อป มัดใจลูกค้าด้วย “Customer Experience”

นายสิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด หรือ ChocoCRM สตาร์ทอัพไทยด้าน Marketing Technology เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานใหญ่ด้านการตลาด MarTech MarTalk 2022 ภายใต้แนวคิดดาต้ามหาเสน่ห์ในปีที่ผ่านมา ล่าสุด บริษัทได้ร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรด้านการตลาดและด้านเทคโนโลยี จัดงาน MarTech MarTalk 2023 ขึ้นในวันที่ 7 พ.ย.นี้ เวลา 9.00-18.00 น.

“เรื่อง Customer Experience เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่แบรนด์และองค์กรทั่วโลกให้ความสำคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ กลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อของฐานลูกค้าทุกกลุ่ม เราจึงอยากให้เวที MarTech MarTalk 2023 กลายเป็นเวทีที่ช่วยสร้างทางลัดให้แก่ผู้ฟัง สามารถนำแนวคิด องค์ความรู้ กลยุทธ์ ตลอดจน Case Study จากผู้รู้ ผู้มีประสบการณ์จริง ไปใช้ต่อยอดกับธุรกิจหรือแบรนด์ของตัวเองได้” นายสิรสิทธิ์...

รายชื่อวิทยากรชั้นนำที่เข้าร่วมเป็น Speaker ในงาน อาทิ แซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ Krungsri Finnovate, ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง เทรนเนอร์และที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ เจ้าของเพจ Nuttaputch.

นายสิรสิทธิ์ กล่าวอีกว่า นอกเหนือจากเวทีหลักแล้ว บริษัทยังได้จัดเวทีเวิร์คช็อปคู่ขนานตลอดทั้งวัน เพื่อนำเทคนิคพิเศษการดูแลลูกค้า มาแบ่งปันให้ผู้สนใจแบบเอ็กซ์คลูซีฟจำนวน 6 เวิร์คช็อป ได้แก่ 1. Marketing Automation Workshop โดย สิทธินันท์ พลวิสุทธิ์ศักดิ์ จากเพจ Content Shifu 2. มัดใจลูกค้าด้วยการออกแบบ Customer Experience โดย คุณ เสสินัน นิ่มสุวรรณ์ จากเพจ ทำที่บ้าน 3. Humanized Storytelling สื่อสารอย่างไร ให้มี Human Touch โดย ศุภกร ศิริสุนทร จาก AGATE Communications 4.

