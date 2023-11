สยามพิวรรธน์-สยามพารากอน-ไอคอนสยาม คว้า 3 รางวัลระดับโลกจาก Global Brand Awards 2023 ตอกย้ำสุดยอด Global Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

สยามพารากอน รับรางวัล Best Luxury Lifestyle Mall ยืนหนึ่งผู้นำในตลาด Luxury Retail ศูนย์กลางการช้อปปิ้งระดับพรีเมียม ที่รวบรวมแบรนด์ระดับ Luxury ที่ครบครันที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ICONSIAM รับรางวัล Best Cultural Attraction แลนด์มาร์กระดับโลกที่นำเสนอ สิ่งที่ดีที่สุดของประเทศไทย นำอัตลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลกคว้า 3 รางวัลระดับโลกจาก Global Brand Awards 2023 จาก สหราชอาณาจักร ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของสยามพิวรรธน์ ผู้นำในการพัฒนาจุดหมายปลายทางระดับโลก (Global Destination) ที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอประสบการณ์แปลกใหม่ในตลาด Luxury Retail และนำอัตลักษณ์ ซอฟต์พาวเวอร์ไทย สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนทั่วโลกบริษัท สยามพิวรรธน์...

กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 64 ปีของการดำเนินธุรกิจ กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการศูนย์การค้าที่เป็นแลนด์มาร์กระดับโลกที่เป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนทั้งชาวไทยและต่างชาติ นำเสนอประสบการณ์เหนือความคาดหมาย สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการมาตลอด การได้รับรางวัลจาก Global Brand Awards 2023 แสดงถึงบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ในฐานะผู้พัฒนาโครงการที่เป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงศูนย์การค้า แต่เป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่หลากหลายของผู้คนในทุกเจนเนอเรชั่น...

