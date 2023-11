สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซีเค พาวเวอร์ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน บริษัทจัดทำการวางแผน ทบทวนแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap) สำหรับพนักงานในแต่ละระดับเป็นประจำทุกปี สามารถดึงองค์ความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดต่อเพื่อแบ่งปัน (Knowledge Sharing) ให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาองค์กร สิ่งแวดล้อม...

นั้น เป็นงานมอบรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำ ที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น ดำเนินการโดยนิตยสาร HR Asia (เอชอาร์ เอเชีย) โดย บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน โดยมีกลไกการประเมินผลที่ประกอบไปด้วย วิธีวัดผลจากการสำรวจกับบุคลากรโดยตรง...

ที่ผ่านมา องค์กรที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia นี้ ล้วนเป็นองค์กรที่มีระบบด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเยี่ยม มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง และมีอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูง เน้นความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่องค์กรต่างๆ...

SIAMRATH_ONLINE: 'ซีเค พาวเวอร์' คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการสร้างและการดูแลบุคลากรอย่างยั่งยืนบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดในภูมิภาค เสริมดีกรีความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียแห่งปี)...

PRACHACHAT: PEA คว้า 4 รางวัลนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติPEA คว้า 4 รางวัลนวัตกรรม จากเวทีนานาชาติ “The International Trade Fair-Ideas, Inventions and New Products (iENA 2023)” ณ เมืองนูเรมเบิร์ก

SANOOK: ตะลึงกันไปดิ! 'ปลื้มจิตร์' นักตบลูกยางสาวเปลี่ยนลุคทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียล (ภาพ)ทำเอาโซเชียลฮือฮาอีกครั้งสำหรับ 'หน่อง' ปลื้มจิตร์ ถินขาว อดีตนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทย ที่เดินทางไปร่วมงานประกาศรางวัล TikTok Awards Thailand 2023 ณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ICONSIAM

MGRONLINELIVE: มวยไทยปิดฉาก คว้า 2 ทอง 3 เงิน ศึกเวิลด์คอมแบทเกมส์ 2023 ที่ซาอุฯนักมวยไทยคว้า 2 เหรียญทองจาก หญิง นิราวรรณ ตังจิว ย้ำชัยเหนือ รุดซ์ม่า อาบูบาการ์ คู่ปรับเก่าจากฟิลิปปินส์ อีกเหรียญได้จากไหว้ครูมวยไทย วีลแชร์ ประเภทผสม ปิดฉากศึกกีฬาต่อสู้โลก เวิลด์คอมแบทเกมส์ ริยาด 2023

SIAMRATH_ONLINE: TikTok ขับเคลื่อนครีเอเตอร์ไทยมอบรางวัล “TikTok Awards Thailand 2023” ดันซอฟต์พาวเวอร์สู่เวทีสากลสำหรับปรากฏการณ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่ตลาดสากล โดยทาง TikTok แพลตฟอร์มวิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ได้จัดงาน 'TikTok Awards Thailand 2023' ด้วยการประกาศรางวัลสุดยอดผู้สร้างคอนเทนต์ที่สุดของประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้ธีม Big on the Small Screen พาเหรดครีเอเตอร์ ไอดอล และศิลปินดังกว่า 1,300 ชีวิตร่วมงาน ปลดล็อคศักยภาพ...

THAIPOST: 'LYKN' คว้า 'เบคกี้' รับบทนางเอก MV และ Short Filmหลังจากส่ง 2 ผลงานเพลงฮิตจังหวะสนุกๆ ที่โชว์สกิลการเต้นอันโดดเด่นอย่างเพลง เลิกกับเขาเดี๋ยวเหงาเป็นเพื่อน (MAY I?) และ Umm Umm ที่ได้เสียงตอบรับอย่างล้นหลาม ล่าสุด 5 หนุ่ม LYKN บอยแบนด์สุดฮอต จาก RISER MUSIC กลับมาเซอร์ไพรส์แฟนๆ กันอีกครั้ง ด้วยการปล่อยเพลงช้าเพลงแรก แอบรักไม่ทำให้ใครตาย (NO WORRIES)...

