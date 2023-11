'ซีเค พาวเวอร์' คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการสร้างและการดูแลบุคลากรอย่างยั่งยืน

2/11/2566 13:07:00 siamrath_online 2 min.

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower (ชื่อย่อหลักทรัพย์: CKP) หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดในภูมิภาค เสริมดีกรีความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ “HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียแห่งปี)...