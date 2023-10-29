33 شاحنة تحمل أغذية ومياهًا وأدوية.. دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد

أكد المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع 'سكاي نيوز عربية' دخول 33 شاحنة مساعدات قطاع غزة مساء الأحد..وفي التفاصيل، أوضح 'أبو عمر' أن 'تلك هي الدفعة السابعة من المساعدات وهي في الوقت ذاته أكبر دفعة تدخل غزة منذ بدء التصعيد في القطاع وفرض إسرائيل الحصار عليه'..وأشار إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح حتى الآن بلغ 117 شاحنة، وتفصيلها كالتالي:.• السبت 21 أكتوبر الجاري دخلت أول دفعة مساعدات وكانت تشمل 20 شاحنة.

• الأحد 29 أكتوبر دخلت 33 شاحنة..وشدد أبو عمر على أن جميع الشاحنات التي دخلت تحمل أغذية ومياهًا وأدوية فقط ولم تدخل أي شاحنات وقود منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وأن جميع المساعدات بعد دخولها للقطاع يتم توزيعها بمعرفة منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني، وفقًا لسكاي نيوز عربية..

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دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد.. ماذا تضمنت؟أكد المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع 'سكاي نيوز عربية' دخول 33 شاحنة مساعدات قطاع غزة مساء الأحد. اقرأ أكثر ⮕

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الهلال الأحمر المصري: 1000 شاحنة مساعدات تنتظر دخول غزةقال المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري اليوم (السبت) إن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة. اقرأ أكثر ⮕