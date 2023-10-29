دخول أكبر دفعة مساعدات لغزة منذ بدء التصعيد.. ماذا تضمنت؟

أكد المتحدث باسم معبر رفح البري في الجانب الفلسطيني، وائل أبو عمر، في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" دخول 33 شاحنة مساعدات قطاع غزة مساء الأحد.

ونوه إلى أن إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح حتى الآن بلغ 117 شاحنة، وتفصيلها كالتالي:ومياها وأدوية فقط ولم تدخل أية شاحنات وقود منذ 7 أكتوبر حتى الآن، وأن جميع المساعدات بعد دخولها للقطاع يتم توزيعها بمعرفة منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (في الجانب المصري تنتظر الدخول لقطاع غزة، وتضم شاحنات ضمن قافلة مساعدات مصرية وأخرى دولية وصلت عبر مطار العريش في شمال سيناء.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء". headtopics.com

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الأمم المتحدة تعتبر عدد شاحنات المساعدات التي تدخل لغزة منذ إعادة فتح معبر رفح محدودا جدا، وطالبت "بدخول 100 شاحنة يوميا لإغاثة 2.4 مليون نسمة هم سكان القطاع المحرومون من كل شيء".

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