تقديرًا للظروف الجوية.. استمرار تعليق الدراسة الحضورية بـ'تعليم محايل عسير'

بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس؛ قررت إدارة تعليم محايل عسير تحويل الدراسة ‫عن بُعد اليوم الاثنين عبر ‫منصة مدرستي بجميع مدارس ‫الإدارة التعليمية والمحافظات التابعة لها.

بناء على التنبيهات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس؛ قررت إدارة تعليم محايل عسير تحويل الدراسة ‫عن بُعد اليوم الاثنين عبر ‫منصة مدرستي بجميع مدارس ‫الإدارة التعليمية والمحافظات التابعة لها.

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تعليم عسير : الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليم عسير : الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا قررت إدارة تعليم عسير تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عبر منصة مدرستي يوم غد الأحد بناء على ما ورد من المركز الوطني اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم الليث | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في مدارس تعليم الليث قررت إدارة تعليم الليث في منطقة مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية يوم غدٍ الأحد، نظرًا للتقارير الواردة من اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجيةتعليق الدراسة الحضورية غدًا في تعليم وجامعة الطائف وكانت إدارة التعليم في منطقة مكة المكرمة قررت تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد غدًا في العديد من اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعودية والخليجية والدوليةتعليق الدراسة الحضورية في تبوك وتيماء غدًا قررت إدارة تعليم تبوك تعليق الدراسة الحضورية غدًا وتحويلها عن بعد بسبب توقعات حالة الطقس. اقرأ أكثر ⮕

'تعليم محايل عسير' تُعلن تعليق الدراسة الحضورية غدًاسبق .. التفاصيل وأكثر اقرأ أكثر ⮕

تعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة وتهامة والنماص | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةتعليق الدراسة بصامطة ووسط جازان وسراة عبيدة وتهامة والنماص قررت إدارة تعليم جازان تعليق الدراسة الحضورية غدًا الأحد في مكتبي التعليم بصامطة ووسط جازان اقرأ أكثر ⮕