20 أستراليًا عبروا من غزة إلى مصر

وغادر ما لا يقل عن 320 من الرعايا الأجانب القطاع إلى مصر يوم الأربعاء، في أول تطبيق لاتفاق جرى التوصل إليه بوساطة قطرية.وقال واتس، إنه لا يزال هناك 65 أستراليًا في غزة، وإن الحكومة طالبتهم باستخدام جميع قنوات الاتصال المتاحة، بالتحرك نحو معبر رفح في أسرع وقت ممكن.وتابع واتس لقناة إيه.بي.سي التليفزيونية أن الحكومة لا تخطط لتنظيم مزيد من الرحلات الجوية في الوقت الراهن في ظل الخيارات المتاحة.

وقال واتس إنه "شجع بقوة" الأستراليين الموجودين في لبنان على مغادرة البلاد، وأضاف: "لا يمكننا تقديم أي ضمانات بأن مطار بيروت سيبقى مفتوحًا إذا اتسع الصراع إلى جنوب لبنان وأصبحت خيارات المغادرة أكثر تعقيدًا وصعوبة في تلك المرحلة".

