مصر.. إطلاق المرحلة 2 لخطة 'تنمية سيناء'.. ما دلالات الخطوة؟

وأضاف فهمي في حديث لموقع "سكاى نيوز عربية": رسالة مصر واضحة إلى "الأطراف العابثة" التي تطرح مشروعات تهجبر الفلسطينيين من غزة، وتريد أن تقول "إذا لم تغلقوا ملف التهجير سنغلقه نحن".* تدشين المرحلة الثانية لإعمار سيناء يعكس اهتمام الدولة بها، ضمن المشروع القومي لتنمية سيناء 2030، وهو مشروع مصري ووطني يلغى أى مشاريع أو مطامع أخرى تستهدف هذه المنطقة.

* أقترح تنظيم مؤتمر وطني وشعبي كبير جدا في سيناء، تشارك فيه كافة فئات المجتمع والشباب لتأكيد الاعتزاز بهذه البقعة الغالية من أرض مصر.ومن جهته قال الدكتور عاطف السعداوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن مصر بدأت الرد عمليا على تداعيات أزمة غزة ومشروعات التهجير بنقل صلاة الجمعة تلفزيونيا من جنوب سيناء، وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اصطفاف عسكري بالسويس، ثم زيارة رئيس الوزراء لشمال سيناء الثلاثاء.

وأضاف "سعداوي" في حديث خاص لموقع «سكاى نيوز عربية» أن مصر تتحرك لأول مرة تقريبا بشكل مباشر من أرض سيناء، لتؤكد على عدة ثوابت:ومن وجهة نظر الخبير السياسي المصري فإن تأخر التنمية في سيناء، جعلها مطمعا لإسرائيل وغيرها، رغم أهميتها الاستراتيجية، وهو ما أكدته الحرب على غزة.

وأطلق مدبولي، الثلاثاء، المرحلة الثانية لتنمية شمال سيناء، وأعلن أن الدولة المصرية ستضخ 363 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات جديدة خلال 5 سنوات قادمة.- معظم محاولات النيْل من مصر تأتي من سيناء.

