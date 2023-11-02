53 % زيادة في الإيرادات غير النفطية للمملكة بالربع الثالث من 2023

وسجلت ميزانية المملكة، عجزًا في الربع الثالث من 2023، بواقع 35.8 مليار ريال، حيث بلغت المصروفات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 294 مليار ريال، مقابل إيرادات عند 258.5 مليار ريال. وتفاقم عجز ميزانية السعودية بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي ليصل إلى 5.3 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الربع الأول من العام.يأتي هذا في حين قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنةّ بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (حوالي 21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 4.25 مليار دولار.
وسجلت ميزانية المملكة، عجزًا في الربع الثالث من 2023، بواقع 35.8 مليار ريال، حيث بلغت المصروفات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 294 مليار ريال، مقابل إيرادات عند 258.5 مليار ريال. وتفاقم عجز ميزانية السعودية بنسبة 82% خلال الربع الثاني من العام الجاري، على أساس فصلي ليصل إلى 5.3 مليار ريال، مقابل 2.9 مليار ريال في الربع الأول من العام.يأتي هذا في حين قدّرت وزارة المالية السعودية ارتفاع الإنفاق هذا العام إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنةّ بالتقديرات السابقة البالغة 1.1 تريليون ريال، لتسجل الميزانية عجزاً بقيمة 82 مليار ريال (حوالي 21.8 مليار دولار)، علماً أن موازنة 2023 كانت تتوقع تسجيل فائض بقيمة 4.25 مليار دولار.
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