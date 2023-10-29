'الصحة الفلسطينية': نسبة الإشغال بمستشفيات غزة أكثر من 150 بالمئة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، أن نسبة الإشغال في مستشفيات غزة تصل إلى أكثر من 150 بالمئة، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقالت الوزيرة:"نسبة إشغال المستشفيات في غزة تصل إلى أكثر من 150 بالمئة، في حين أن مجمع الشفاء الطبي وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف مريض، وهو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط". وأطلعت وزيرة الصحة الوفد على مستجدات الوضع الصحي في فلسطين، خصوصاً في قطاع غزة، مبينة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وأن العديد من المستشفيات توقف فعلاً عن العمل بسبب القصف والعدوان ونفاد الوقود، وفق البيان.

وأكدت الكيلة أن"الفلسطينيين لن يسمحوا بتكرار النكبة وتجربة اللجوء مرة أخرى"، مضيفة أن"أهل غزة سيظلون متشبثين بأرضهم ولن يغادروها، مثل ما حدث عامي 1948 و1967". وناشدت وزيرة الصحة"بتدخل المجتمع الدولي وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، والتي طالها القصف والقتل والتدمير". headtopics.com

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