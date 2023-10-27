'أونروا' تحذّر من كارثة في غزة.. وإسرائيل تؤكّد مقتل 310 جنود وأَسْر 229

حذّر المفوض العام لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين"أونروا" فيليب لازاريني الجمعة، من أن غزة على شفير كارثة مع خطر تفشي أمراض في غياب المساعدات والوقود.

وقال لازاريني في مؤتمر صحفي من القدس:"قطاع غزة على شفير كارثة، وهناك خطر تفشي الأمراض قريبًاً، وحذّرتُ قبل أيام من أننا لن نتمكن من مواصلة الأعمال الإنسانية إذا لم نحصل على إمدادات الوقود". وبيّن لازاريني أن"57 على الأقلّ من زملائنا في الوكالة تأكد مقتلهم، وأن آلافاً آخرين يتشاركون هذا الخطر والكفاح كل يوم ويتعرضون للقصف والترهيب".وتَوجَّه بالحديث إلى من يشككون في وصول المساعدات إلى جهات غير التي تستهدفها، وأضاف:"لمن يخشى وقوع المساعدات بالأيدي الخاطئة نقول إن لدينا آليات صلبة، ونوجّه المساعدات إلى الأشخاص الأشدّ حاجة إليها، ونعمل مع موردين غير مدرجين على قائمة العقوبات".

وأضاف:"نواصل استثمار أقصى الجهود، المدني والعملياتي والاستخباراتي، من أجل أمر واحد هو إعادة المختطفين كأولوية قصوى".وأضاف:"نواصل نشاطنا الهجومي على غزة من الأرض والجو والبحر (...)، مع التركيز الليلة الماضية على حي الشجاعية". headtopics.com

وأضاف:"بدأت المداهمة نهار أمس وشملت القوات كافة التي وصفتها بالفريق القتالي، وانتهت بنجاح في ساعات الصباح. وغادرت القوات كافةً القطاع، ولا إصابات في صفوف قواتنا".

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