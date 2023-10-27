سباق التسلح في آسيا.. ماذا يعني دخول الصين مجال الغواصات النووية؟

وكان مدى تطوّر صناعة الغواصات في المنطقة، أحد أهم الفوارق في القوّة العسكرية بين الولايات المتحدة والصين على مدار العقود الأخيرة، لكن اليوم أضحت غواصات بكين تُظهر تطوراً وقوة على مستويات عدّة، من قبيل المرونة والسرعة وصعوبة العثور عليها.

وهو ما يُنتظر أن يَظهر بشكل جليّ بعد انتهاء الصين من عمليات تطوير جيل غوّاصاتها النوويّة الجديد، الذي قد يغيّر ميزان القوى في منطقة متوتّرة، تكاد تكون فيها التحالفات والعداوات محسومة، وفي مقدّمتها المنافسة الصينية الأمريكية.

القلق الأمريكي ليس مبنيّاً على ما يعرضه الإعلام الصيني أو العالمي، بخصوص تطوّر الصناعة العسكرية الصينيّة في مجال القوى البحريّة، فهذه التقارير عادةً ما تعامَل أمريكيّاً على أنّها مبالغٌ بها ولا تحمل مصداقيّة كبيرة. headtopics.com

ومن المتوقّع، حسب المصادر العسكرية الأمريكية، أنّ الغواصات الصينية الجديدة ستكون جاهزة بحلول عام 2030، ووفق محلّلي الأنظمة العسكرية البحريّة، ستكون الغواصّة الجديدة أكبر حجماً من أجيال الغواصات الصينية المعروفة السابقة مثل 093 و094.

ولعبت"الغواصات الشبح" بأجيالها المختلفة أدواراً عسكرية كبيرة تاريخياً، كانت الغلبة فيها لصالحها، والفضل بالدرجة الأساسية يعود إلى هدوئها. ولعلّ تطوير أجهزة استكشاف الغواصات وتقنيّاتها، لا يقل أهمية عن تطوير الغواصات نفسها، إذ إنّ التفوّق الأمريكي في مجال الأسطول البحري منبعه أيضاً القدرة الفائقة على رصد السفن والغوّاصات"المعادية". headtopics.com

ومنذ نهاية الحرب الباردة، كان تَحسُّن القدرات البحريّة الصينية يمثل التحدّي الأكبر الذي تواجهه الولايات المتحدة في مناطق المحيطين الهادئ والهندي. وكانت الغواصات الأمريكية صعبة الاستهداف والتتبع، وهو ما جعلها تدمّر حينها 1314 سفينة حربية من إجمالي سفن الأعداء الحربية، وهو ما يعادل 55 في المائة من أساطيلهم في المحيط الهادئ، كما فرضت تلك الغواصات إضافةً للأساطيل البحرية، خرائط النفوذ في المياه المتصارع عليها حينها.

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