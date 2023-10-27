مجدداً.. الاحتلال الإسرائيلي يحطّم نصب 'أبو عاقلة' التذكاري في جنين

وتلك هي المرة الثانية التي يحطّم فيها الاحتلال النصب التذكاري لـ"أبو عاقلة" خلال 4 أشهر بعدما دُشّن يوم 11 مايو/أيار 2023، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتلها، التي أقيمت في مكان الحادثة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين وأطراف مخيمها، وشرعت جرافة عسكرية بتدمير شارع الشهيدة أبو عاقلة ونصبها التذكاري. وأكد الشهود أن الجيش تعمد تخريب الشارع وحطم النصب التذكاري لـ"أبو عاقلة" التي كانت مراسلة في قناة الجزيرة القطرية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين فجراً برصاص الجيش الإسرائيلي، بينهم 3 في مدينة جنين. واستُشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة في أثناء تأديتها مهامّها بتغطية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، في 11 مايو/أيار 2022. headtopics.com

وقبل يومين أقرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت"القوة المميتة بلا مبرر" في استهدافها شيرين أبو عاقلة.بعد عودته من مناطق الزلازل التي ضربت جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الجاري، ناقلاً لعائلته قصصاً حزينة عن حجم الدمار ومعاناة المتضررين، قضى الفلسطيني سامح أقطش برصاص إسرائيلي، خلال أعمال عربدة نفذها مستوطنون إسرائيليون في نابلس بالضفة الغربية.

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