«سابك» السعودية تسجل خسائر بـ768 مليون دولار في الربع الثالث

https://aawsat.

وأوضحت أن هذا الربح جاء رغم ارتفاع تكلفة التطوير والمخصص والشطب، وارتفاع المصروفات العمومية والإدارية بهدف التوسع والنمو للشركة، وارتفاع المصروفات التمويلية، الذي يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الدين، بما في ذلك إصدار الشريحة الثانية من الصكوك، وإعادة تمويل واحدة من الشركات التابعة، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التمويلية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم (الخميس)، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة دون تغيير، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي ربما وصل لنهاية هذه الدورة من رفع أسعار الفائدة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.98 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 926.08 دولار وصعد البلاديوم واحداً في المائة إلى 1114.02 دولار. ورحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عبر شبكة «إكس»، قائلاً إن «هذا الإعلان التاريخي يمثل بداية جهد عالمي جديد لبناء ثقة الجمهور في الذكاء الاصطناعي من خلال ضمان سلامته».

كما كان متوقعاً، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه أبقى الباب مفتوحاً أمام احتمال رفعها لاحقاً لمواصلة تباطؤ التضخم. صحيح أن جميع المؤشرات تؤكد قوة الاقتصاد الأميركي وتحمله كل ما شهده من فائدة مرتفعة دون الدخول في ركود، وهو ما تؤكده كل المؤشرات سواء من بيانات النمو أو الإنفاق أو الأجور أو التوظيف، لكن إصرار «الفيدرالي» على الاستمرار في أسعار الفائدة المرتفعة لحين بلوغ مستهدف التضخم عند 2 في المائة لا يزال يثير الكثير من المخاوف سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: AAWSAT_NEWS »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALYAUM: تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع خسائر «معدنية» إلى 5.9 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕

AAWSAT_NEWS: أرباح «أكوا باور» السعودية ترتفع 16.5% في الربع الثالثارتفعت أرباح شركة «أكوا باور» السعودية 16.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 398 مليون ريال (106 ملايين دولار).

مصدر: aawsat_News | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: 'سابك' تتحول للخسارة بـ 2.88 مليار ريال في الربع الثالثتحولت الشركة السعودية للصناعات الأساسية 'سابك' للخسارة في الربع الثالث من 2023، بنحو 2.88 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح نحو 1.84 مليار ريال بعد الزكاة والضر

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: أرباح 'المجموعة السعودية' الفصلية تقفز 303.6% إلى 222 مليون ريالارتفع صافي أرباح المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي بنسبة 303.6% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 222 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 55 مليون

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALARABIYA: ارتفاع أرباح 'أكوا باور' 16.5% إلى 398 مليون ريال بالربع الثالثارتفع صافي أرباح شركة أكوا باور بنسبة 16.46% في الربع الثالث من 2023، إلى نحو 397.9 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 341.7 مليون ريال في الربع ال

مصدر: AlArabiya | اقرأ أكثر ⮕

ALYAUM: تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023تراجع أرباح «أماك» إلى 5.2 مليون ريال في الربع الثالث من 2023

مصدر: alyaum | اقرأ أكثر ⮕