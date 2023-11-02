أرباح «أكوا باور» السعودية ترتفع 16.5% في الربع الثالث

حافظت الأنشطة غير النفطية في السعودية على وتيرة النمو في الربع الثالث من العام الحالي وبنسبة 3.6 في المائة، رغم تراجعها عن الربع الثاني.https://aawsat.
يشار إلى أن الشركة قد أعلنت في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 توقيع اتفاقية مع «صندوق الاستثمارات العامة» للاستحواذ على كامل حصة «سابك» في الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد). وتبلغ قيمة الصفقة 12.5 مليار ريال. وسوف تكتمل الصفقة بانتهاء إجراءات تصفية استثمار «الشركة السعودية للحديد والصلب» لصالح «صندوق الاستثمارات» التي من المتوقع اكتمالها قبل نهاية الربع الأول 2024 بأنه سيوفر سيولة نقدية فورية لتعزيز نمو الشركة في مجال الكيميائيات.
وبحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 1983.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 1991.80 دولار. https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4642856-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B6%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%C2%BBجانب من المشاركين في قمة الذكاء الاصطناعي البريطانية المنعقدة في بلتشلي بارك شمال العاصمة لندن (إ.ب.
وفي مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات مثل «تشات جي بي تي»، فإن إعلان بلتشلي «يُظهر أنه للمرة الأولى، يجتمع العالم لتحديد المشكلة وإبراز الفرص المتصلة بها»، وفق ما أكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع «لا يهدف إلى وضع الأسس للتشريعات العالمية، بل يجب أن يعمل على رسم طريق للمضي قدماً» في هذا المجال.
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