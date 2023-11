«الانضباط الآسيوية» تمنح الاتحاد السعودي نقاط سباهان الإيراني

وبحسب ما تم إيضاحه حينها، فإن هذا القرار يأتي لوجود مخالفات قانونية جسيمة ساهمت في عدم تلبية متطلبات إقامة المباراة، وحينها أبلغ مراقب المباراة الفريقين بعدم لعب المباراة ليعود الاتحاد فوراً إلى مدينة جدة.

وأضافت اللجنة: «فسر البعض هذه الحالة بأن هناك خطأ في التقنية من خلال تبديل مواقع اللاعبين والأطقم، وأن هذا الخطأ أدى إلى اتخاذ الحكم قراراً خاطئاً باحتساب تسلل على لاعب النصر وإلغاء الهدف»، موضحة: «في الحقيقة هذه تعدّ من أحدث تقنيات الفيديو المساعد وتسمى (تقنية التسلل شبه الآلي) والتي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم الموسم الماضي، ويعدّ الاتحاد السعودي من أوائل الاتحادات الأهلية تطبيقاً لهذه التقنية».

وختمت اللجنة إيضاحها: «توضح اللجنة أنها دائماً ما تتيح الفرصة للأندية للاجتماع والاستماع لمحادثات غرفة الفيديو المساعد، لما من شأنه تطوير منظومة التحكيم وتثقيف جميع منسوبي الأندية، ونحن على تواصل دائم مع الاتحاد الدولي للاستفادة من أحدث التقنيات في كرة القدم».

وأعرب حسين إبراهيم طه، الأمين للمنظمة عن «ثقة المنظمة التامة بقدرة السعودية بما تملكه من قدرات وخبرات ومؤهلات، وبما لديها من الإمكانات البشرية واللوجستية والبنية التحتية، على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم»، معرباً عن أمنياته لها بالتوفيق والنجاح في هذه الاستضافة.

وقدّم ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، شكره وتقديره لأكثر من 125 اتحاداً كرويّاً من مختلف أنحاء العالم، على الدعم الكبير لملف السعودية، معرباً عن تقديره للثقة الكبيرة التي مُنحت من مختلف الدول وجعلت الحافز كبيراً لاستضافة نسخة مميزة لعشاق كرة القدم، بعد 11 عاماً من الآن.

