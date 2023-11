أول تعليق لمنظمة التعاون الإسلامي على نيل السعودية حق استضافة مونديال 2024

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العميد، دانيال هاغاري، إن الحوثيين"يريدون تشتيت انتباهنا عن المعركة في قطاع غزة"، في تعليق له على إطلاق الحوثيين صواريخ على أهداف إسرائيلية.نشرت وسائل إعلام عبرية صورة تجمع جنود من لواء جفعاتي الإسرائيلي الذين قتلوا جميعا داخل مركبة النمر المدرعة بعد تفجيرها بصواريخ مضادة للدروع من قبل الفصائل في غزة.كشفت القناة 13 العبرية عن كيفية مقتل 7 جنود إسرائيليين وإصابة 4 آخرين بجروح خطرة من أفراد لواء جفعاتي، أمس خلال مواجهات في قطاع غزة.

تجدد الجدال بين علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، والإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين مع استمرار الحرب في غزة.كشف التلفزيون الإسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تواصل جهودها الحثيثة للضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر دول أوروبية، لاستقبال اللاجئين من قطاع غزة.دخلت الحرب يومها الـ26 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، حيث يكثف الجيش الإسرائيلي قصفه للبشر والحجر في قطاع غزة، وسط انقطاع جديد للإنترنيت والاتصالات.

تحت عنوان"أعطوا غزة للسعوديين"، عرض تقرير للقناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، فكرة للحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تدعو السعودية لإدارة قطاع غزة بعد رفض مصر لهذا المقترح.تواصل الفصائل الفلسطينية المسلحة بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع القوات الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

قال وكيل جهاز المخابرات العامة المصري الأسبق ومسؤول غرفة العمليات خلال حرب أكتوبر اللواء محمد رشاد، إن المخابرات الإسرائيلية تواجه فشلا غير مسبوق في تاريخها.أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية قولها إن خطط الجيش الإسرائيلي في الهجوم الجاري حاليا على قطاع غزة تغيرت بشكل جذري.نشرت"سرايا القدس - كتيبة جنين" اليوم الأربعاء مشاهد من تفجير عبوة"التامر" شديدة الانفجار في جرافة عسكرية إسرائيلية يوم الاثنين الماضي، مؤكدة مقتل وإصابة من فيها.

AAWSAT_NEWS: «التعاون الإسلامي»: السعودية قادرة على تنظيم مونديال غير مسبوق في 2034أكدت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، على قدرة السعودية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في 2034.

ALYAUM: 'التعاون الإسلامي' والاتحاد الأوروبي يبحثان العدوان في غزةبحث الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في اتصال هاتفي اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية 'جوزيب بوريل'، العدوان العسكري المتواصل على قطاع غزة.

RTARABIC: السعودية 'جاهزة' لتنظيم مونديال 2034 صيفا أو شتاءستكون السعودية 'جاهزة' لكل الاحتمالات بشأن توقيت استضافة مونديال 2034 سواء كان التنظيم في الصيف أو في الشتاء، حسب رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل بحديث لوكالة 'فرانس برس'.

OKAZ_ONLINE: المسحل: استضافة مونديال 2034 تجسّد شغف السعوديين بكرة القدمالمسحل: استضافة مونديال 2034 تجسّد شغف السعوديين بكرة القدم

OKAZ_ONLINE: نجاح جديد في الأفقتقترب السعودية أكثر فأكثر من استضافة كأس العالم 2034 لكرة القدم، فبعد إعلان أستراليا نيتها عدم الترشح، باتت السعودية المرشح الوحيد في سباق استضافة الحدث الكروي الأهم في العالم.

ALMOWATENNET: استضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا | صحيفة المواطن الالكترونية للأخبار السعوديةاستضافة السعودية لـ كأس العالم 2034 بمثابة هدية للفيفا فازت السعودية باستضافة كأس العالم 2034، فيما اعتبر الكثيرون أن هذه الخطوة ستعمل على تسريع اندفاع

