لجنة الحكام لـ«الشرق الأوسط»: لم نخطئ بين مدافع الاتفاق ومهاجم النصر... ولدينا أحدث تقنية

ومضت لجنة الحكام في الإيضاح: «لحظة تحديد المدافع بالخطوط الحمراء والمهاجم بالخطوط الزرقاء، قبل ظهور تبديل مواقع اللاعبين على الشاشة، حيث اعتبره البعض خطأ في التقنية، حيث إن التحديد يتم (دون تدخل بشري)».

سجل لاعب التنس السعودي الناشئ حمود الأومير ظهوراً لافتاً بأدائه المميز في البطولة الدولية للتنس التي أُقيمت في الرياض وكانت ثمرة جهوده دخوله التصنيف العالمي.«الانضباط الآسيوية» تمنح الاتحاد السعودي نقاط سباهان الإيراني

وبحسب ما تم إيضاحه حينها، فإن هذا القرار يأتي لوجود مخالفات قانونية جسيمة ساهمت في عدم تلبية متطلبات إقامة المباراة، وحينها أبلغ مراقب المباراة الفريقين بعدم لعب المباراة ليعود الاتحاد فوراً إلى مدينة جدة.

أكدت منظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، على قدرة السعودية على تنظيم نسخة ناجحة ومميزة وغير مسبوقة من كأس العالم في عام 2034. من جانبه، أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم التزامه بتلبية متطلبات «فيفا»، خاصة بعد إعلان أن ملف السعودية هو الوحيد لكرة القدم الذي تقدم بعرض للاستضافة بحلول الموعد النهائي المحدد.

ويعد المجلس التأسيسي للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا)، أعلى سلطة تشريعية في الوكالة، حيث تضم عضوية المجلس ممثلين عن الجهات الحكومية في الدول الأعضاء، وعددهم (21) عضواً، منهم نحو (12) وزيراً للرياضة، إضافة إلى (21) عضواً يمثلون الحركات الأولمبية في الدول الأعضاء، من رؤساء اتحادات وأعضاء في اللجنة الأولمبية الدولية.

لا يوجد ما يضاهي مباريات كأس العالم، أجواءها، وفعالياتها المصاحبة، الصخب الذي تحدثه في المكان، إنه الحدث العالمي الذي يترقبه أنصار اللعبة من كل أقطار الأرض كل أربع سنوات. «كرة القدم توحد العالم، تتمتع كرة القدم بهذا السحر، وهذه الميزة الخاصة التي تجمع الناس معاً في جو مليء بالبهجة بمجرد أن تتدحرج الكرة» بهذه الكلمات وصف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الأجواء بعد مونديال قطر في تصريحات لموقع «الفيفا» ديسمبر (كانون الأول) 2022.

كشفت مصادر مطلعة لـ"الشرق الأوسط" أن مهاجم نادي الإتفاق موسى ديمبلي سيجري عملية جراحية صباح اليوم الثلاثاء. ما يعني غيابه عن ملاقاة النصر.

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن نادي الاتحاد تلقّى عرضا من نادي الاتفاق لأجل الحصول على خدمات اللاعب عبد الرحمن العبود وذلك على سبيل الإعارة.

تأهل فريق النصر إلى دور الثمانية ببطولة كأس الملك، عقب فوزه على الاتفاق 1 - صفر يوم الثلاثاء في دور الـ16 من البطولة.واحتاج فريق النصر للعب شوطين إضافيين ل

التشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الاتفاق استقر المديران الفنيان البرتغالي لويس كاسترو والإنجليزي ستيفن جيرارد، على تشكيل مباراة النصر ضد الاتفاق، ضمن منافسات

قال جيرارد مدرب الاتفاق إن فريقه خسر أمام النصر في كأس الملك بسبب الحكم، مشيراً إلى أنه لم يشاهد طيلة مسيرته حالة طرد كالتي تعرض لها اللاعب علي هزازي.

أعلن نادي الاتفاق تقدم مجلس إدارته بطلب رسمي لاتحاد الكرة للإفصاح عن الحوار المسجل بين طاقم التحكيم وغرفة تقنية VAR في حالة استبعاد اللاعب علي هزازي بالبطاقة ال

