وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والدفاع في إيرلندا مايكل مارتن.

وثمن وزير الخارجية خلال الاتصال، تأييد إيرلندا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر. كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، حيث أكد سموه أهمية أن يقف المجتمع الدولي موقفا واضحا حيال هذه التطورات، وأن يعمل على تحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار، والدفع بكافة الجهود نحو حقن الدماء وحماية المدنيين العزل، ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.

المملكة العربية السعودية عناوين اقرأ أكثر: OKAZ_online »

'وزير الخارجية' يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء والدفاع في جمهورية إيرلندا'وزير الخارجية' يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء والدفاع في جمهورية إيرلندا اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلندوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلند اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلندصحيفة الجزيرة: بكل الألوان .. لكل الأطياف اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يناقش أوضاع غزة مع نظيريه في تايلند ومالطاأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنائب رئيس الوزراء وزير خارجية مملكة تايلند، بارنبري باهيدها نوكارا. اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقياوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية جنوب أفريقيا اقرأ أكثر ⮕

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية بلجيكاوزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفياً بوزيرة خارجية بلجيكا اقرأ أكثر ⮕