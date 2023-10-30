أنباء متضاربة عن فصل إسرائيل شمال غزة عن الجنوب والوسط

وسط أنباء متضاربة، بعدما استهدفت غارات جوية المحافظة الوسطى في القطاع منذ الفجر، فيما تناقلت وسائل إعلام أنباء عن انسحاب الدبابات الإسرائيلية من شارع صلاح الدين في وسط غزة، وقالت حماس إن الدبابات الإسرائيلية أجبرت على التراجع.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف: خلافا لحديث الاحتلال، لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في غزة بشكل قاطع. وأضاف أن ما جرى على شارع صلاح الدين هو توغل بضع دبابات لجيش الاحتلال وجرافة انطلاقاً من المنطقة الزراعية المفتوحة بمنطقة جحر الديك.

ولفت إلى أن آليات إسرائيل استهدفت سيارتين مدنيتين على شارع صلاح الدين، وجرفت الشارع قبل أن تجبرها المقاومة على التراجع، مؤكدا أنه «لا يوجد حاليا أي تواجد لآليات جيش الاحتلال على شارع صلاح الدين، وعادت حركة المواطنين لطبيعتها. headtopics.com

وكان شهود عيان أبلغوا وكالة أنباء العالم العربي أن الجيش الإسرائيلي توغل في منطقة جحر الديك إلى الجنوب من قطاع غزة. ورأى الشهود دبابات عند مدخل مدينة غزة من ناحية الجنوب في شارع صلاح الدين. من جهتها، قالت رئيسة مكتب الإعلام العربي في الجيش الإسرائيلي إن الجيش واصل توسيع الأعمال البرية في غزة الليلة الماضية، مؤكدة مقتل العشرات. وذكرت كابتن إيلا عبر منصة «إكس»، أن القصف دمّر بنى تحتية ومجمعات عسكرية لحماس. ولفتت إلى قصف مبنى في غزة قالت إن 20 من عناصر حماس كانوا بداخله.

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