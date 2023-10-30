نائبة بايدن: لا نية لإرسال قوات أمريكية مقاتلة إلى 'إسرائيل' أو غزة

وأضافت هاريس مقابلة عبر برنامج"60 Minutes" على قناة CBS: "ليست لدينا أي نية، ولا خطط لدينا، لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، قضي الأمر".وتابعت هاريس: "مع ذلك، من المهم جدا ألا يكون هناك خلط بين حماس والفلسطينيين، الفلسطينيون يستحقون تدابير متساوية للسلامة والأمن وتقرير المصير والكرامة، وقد كنا واضحين جدا أنه يجب الالتزام بقواعد الحرب وأن تكون هناك مساعدات إنسانية تتدفق" وفق وصفها.

وذكر أن البنتاغون "يسارع إلى نشر ما يقرب من عشرة أنظمة دفاع جوي في المنطقة لحماية القوات الأمريكية من الصواريخ والقذائف بما في ذلك القوات التي تعمل في العراق والأردن والكويت والسعودية وسوريا والإمارات".

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي"يستمد قوته جزئيا على مدى سنوات من المساعدات العسكرية الأمريكية"، مبينة أن واشنطن تقدم"3.3 مليار دولار سنويا للأسلحة و500 مليون دولار للدفاع الصاروخي وما متوسطه مليار دولار في مبيعات الأسلحة المباشرة". headtopics.com

وسبق أن تحدثت مواقع أمريكية وصهيونية، أن الولايات المتحدث أرسلت جنرالا عسكريا من وحدة المارينز وعددا من الضباط العسكريين الكبار إلى الكيان بهدف تقديم المشورة بشأن كل ما يجري بخصوص الاستعدادات البرية لشن عدوان على غزة.صحة غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان إلى 8306 بينهم 3457 طفلا والمصابين إلى 21048مدفعية الاحتلال تطلق قذائف نارية ودخانية تجاه بلدتي خزاعة وعبسان قرب الحدود الشرقية لمدينة خانيونس

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