وزير الدفاع الروسي يصل إلى بكين في زيارة عمل للمشاركة في منتدي شيانغشان العسكري

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وصل إلى العاصمة الصينية بكين اليوم الاثنين في زيارة عمل يشارك خلالها في"منتدى شيانغشان العاشر" العسكري في بكين.

وجاء في البيان:"يحضر المنتدى ممثلون عن الإدارة العليا ووزراء الدفاع وكبار الخبراء من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية".أفادت القناة 14 الإسرائيلية اليوم الأحد بوقوع حدث أمني خطير في مستوطنة ايرز، حيث تم سماع تبادل لإطلاق كثيف للنار.رسالة صامتة مبطنة من حسن نصر الله لا تتجاوز مدتها 12 ثانية (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة، سيتم التضحية به عندما يحين الوقت، مؤكدا أن أسرائيل لن تصمد 3 أيام لولا دعم الغرب لها.إيلون ماسك يضرب من جديد.. هذه المرة بإيران تشهد حدود لبنان الجنوبية مساء اليوم الأحد تطورات خطيرة حيث تم إطلاق صواريخ من لبنان تسببت في حرائق بمستوطنة كريات شمونة، فيما دوت صافرات الإنذار بعدد من مستوطنات شمال إسرائيل.مع دخول الحرب يومها الـ23 منذ بدء عملية"طوفان الأقصى"، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة ووسعت نطاق عمليتها البرية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع. headtopics.com

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن القوات الإسرائيلية وسعت منذ مساء السبت نطاق عملياتها العسكرية البرية في قطاع غزة.في آخر تحديث لبياناته، كشف الجيش الإسرائيلي اليوم السبت، عن عدد قتلاه منذ بدء عملية"طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة"حماس" يوم السبت 7 أكتوبر الجاري.قالت صحيفة"نيويورك تايمز" إن حركة"حماس" تملك بين 35 و40 ألف مقاتل يتحصنون داخل آلاف الكيلومترات من الأنفاق، ولديهم مؤن تكفيهم للحرب 4 أشهر.

أعلنت كتائب القسام في لبنان مساء اليوم الأحد أنها"قصفت مغتصبة"نهاريا" شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا في غزة".أظهرت لقطات وصور حجم دمار كبير في عدد من المناطق الإسرائيلية بينها تل أبيب وضواحيها جراء قصف متتالي نفذته كتائب القسام وسرايا القدس في ساعات المساء.سقوط صواريخ أطلقت من غزة على تل أبيب وضواحيها (فيديو) headtopics.com

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كيف فشل الاجتياح البري الإسرائيلي بتحقيق أهدافه ضد فصائل غزة؟بموازاة إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العملياتِ البرية في قطاع غزة، اقرأ أكثر ⮕

تعليم الشرقية تدعو الطلاب للمشاركة في مسابقة 'راوي الدرعية'دعت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، طلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والعالمية إلى جانب طلاب التربية الخاصة، للمشاركة في مسابقة 'راوي الدرعية' في نسختها الثانية. اقرأ أكثر ⮕

لافروف: تدمير قطاع غزة سيخلق كارثة لعقوددعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إلى ضرورة إطلاق برامج إنسانية في قطاع غزة، لإنقاذ السكان القابعين تحت الحصار بلا ماء وغذاء وكهرباء. اقرأ أكثر ⮕

وزير الدفاع السعودي يغادر إلى واشنطن للقاء مسؤولين كبار في إدارة بايدنصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى «هدنة في الأعمال الحربية» بقطاع غزةدعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى «هدنة في الأعمال الحربية» في غزة للسماح بإدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع بعد ليلة من القصف العنيف. اقرأ أكثر ⮕