فرستابن يسجل رقما قياسيا في سباقات الفورمولا

كما وصل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما لفوزه رقم 51 في مسيرته، متساويا مع الفرنسي آلان بروست كرابع أنجح سائق في تاريخ المسابقة.كما أنه الانتصار رقم 14 في آخر 15 سباقا خاضها فرستابن والخامس في ست نسخ من السباق على حلبة إيرمانوس رودريغيز.

وقال فرستابن، صاحب الرقم القياسي السابق والذي حسم بالفعل بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي "نحظى بموسم رائع. اليوم، كان علينا الانطلاق من المركز الثالث، لكن أعتقد أن سرعة السيارة كانت جيدة جدا جدا"، حسبما نقلت "رويترز".في المركز الثاني وحقق أسرع لفة بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بالسباق الذي توقف بعد حادث قوي تعرض له كيفن ماغنوسن سائق هاس.

وقال فرستابن، صاحب الرقم القياسي السابق والذي حسم بالفعل بطولة العالم للمرة الثالثة على التوالي "نحظى بموسم رائع. اليوم، كان علينا الانطلاق من المركز الثالث، لكن أعتقد أن سرعة السيارة كانت جيدة جدا جدا"، حسبما نقلت "رويترز".في المركز الثاني وحقق أسرع لفة بينما جاء شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بالسباق الذي توقف بعد حادث قوي تعرض له كيفن ماغنوسن سائق هاس. headtopics.com

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