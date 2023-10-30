المغرب: قتيل و3 جرحى في الصحراء

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من جهتها، قالت «وكالة الأنباء الصحراوية» التابعة لجبهة «البوليساريو» إن وحدات من قواتها استهدفت مواقع القوات المغربية، «مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والمعدات» على ما جاء في «البلاغ العسكري رقم 900» الصادر عن قواتها.قال موقع «اليوم 24» المغربي إن سبب الانفجارات التي وقعت في السمارة تعود لهجمات شنتها جبهة البوليساريو انطلاقاً من منطقة تفاريتي.

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أعلنت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد» الفلسطينية، مقتل اثنين من عناصرها في عملية استهدفت موقع حانيتا العسكري شمال إسرائيل، مشيرة إلى أن القتيلين هما إبراهيم محمد عثمان البالغ من العمر 23 عاماً، ومصطفى عز الدين حسين الذي يصغره بعامين.

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وجاء في بيان صادر عن حركة احتجاجات عناصر الاحتياط «إخوة في السلاح»، أنه «في الوقت الذي يتكتل فيه الشعب خلف الجيش ويعمل على مدار الساعة من أجل الانتصار على حماس، يختار نتنياهو الانشغال بسياسة حزبية وبلجنة التحقيق (التي يتوقع تشكيلها بعد الحرب على غزة)، وهو ليس قادراً على القول أنا مسؤول. لوكان زعيماً حقيقياً لقام بمساندة قوات الأمن ولتحمّل مسؤولية».وقد سارع إليه المخلصون له ناصحين إياه بالتراجع والاعتذار. ومحا التغريدة التي أثارت الضجة. headtopics.com

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ونجحوا في ذلك سنة 2014، عندما شنت العملية الحربية «الرصاص المصبوب»، وتم خطف جنديين ما زالا حتى اليوم تحت أسر «حماس»، فقررت عندها إسرائيل بناء جدار ضخم على طول الحدود (65 كيلومتراً)، يمتد فوق الأرض وتحت الأرض، وهكذا لم تعد الأنفاق قادرة على اختراق الحدود الإسرائيلية.

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