وزير الخارجية الإيراني: هجوم 'حماس' كان فلسطينيا خالصا

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يوم الأحد إن طهران لا تريد "امتداد" الحرب في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذه مقاتلو حركة (حماس) على إسرائيل وأدى إلى مقتل 1400 شخص على الأقل.كانت على علم على الأرجح بأن حماس تخطط "لعمليات ضد إسرائيل"، لكن تقارير المخابرات الأميركية الأولية أظهرت أن بعض القادة الإيرانيين فوجئوا بالهجوم، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما.
ورفض عبد اللهيان المزاعم التي تقول إن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس ووصفها بأنها "بلا أساس"، مضيفا: "دائما ما ندعم فسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا"، حسبما نقلت "رويترز". وتابع قائلا: "هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي".
وحسبما ذكر عبد اللهيان فإن ربط إيران بأي هجوم في المنطقة، إذا تم استهداف المصالح الأميركية، دون تقديم دليل هو أمر "خاطئ تماما". وأوضح أن الناس في المنطقة غاضبون و"إنهم لا يتلقون أوامر منا. إنهم يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان فلسطينيا تماما".كانت على علم على الأرجح بأن حماس تخطط "لعمليات ضد إسرائيل"، لكن تقارير المخابرات الأميركية الأولية أظهرت أن بعض القادة الإيرانيين فوجئوا بالهجوم، وهو اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل الممتد 75 عاما. headtopics.com
ورفض عبد اللهيان المزاعم التي تقول إن طهران على صلة مباشرة بهجوم حماس ووصفها بأنها "بلا أساس"، مضيفا: "دائما ما ندعم فسطين سياسيا وإعلاميا ودوليا. ولم ننكر ذلك أبدا"، حسبما نقلت "رويترز". وتابع قائلا: "هذه هي الحقيقة، لكن فيما يتعلق بهذه العملية التي تسمى طوفان الأقصى، لم يكن هناك أي صلة بتلك المعطيات بين إيران وعملية حماس هذه، لا حكومتي ولا أي جهة من بلدي".
وحسبما ذكر عبد اللهيان فإن ربط إيران بأي هجوم في المنطقة، إذا تم استهداف المصالح الأميركية، دون تقديم دليل هو أمر "خاطئ تماما". وأوضح أن الناس في المنطقة غاضبون و"إنهم لا يتلقون أوامر منا. إنهم يتصرفون حسب مصلحتهم الخاصة. كما أن ما حدث، ما نفذته حماس، كان فلسطينيا تماما". headtopics.com