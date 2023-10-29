بعد تحسن الأحوال الجوية.. إعادة فتح ميناء نويبع البحري

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية بالميناء، مع استمرار رفع درجة الاستعداد حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

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مصرع 32 وإصابة العشرات بحادث سير 'مروع' في مصر بسبب الأحوال الجويةصحيفة عربية إلكترونية إخبارية مستقلة شاملة تسعى لتقديم الخبر والتحليل والرأي للمتصفح العربي في كل مكان. ونظرا لحرص الصحيفة على تتبع الخبر في مكان حدوثه، فإنها تمتلك شبكة واسعة من المراسلين في غالبية العالم يتابعون التطورات السياسية في العواصم العربية على مدار الساعة. اقرأ أكثر ⮕

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